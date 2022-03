‘Hipster da Federal’ morre em Goiás após invadir casa e ser baleado por morador

De acordo com familiares e amigos de Lucas, ele se encontrava em surto psicótico desde o dia anterior, conforme o boletim de ocorrência. O policial teria gritado do lado de fora da residência dizendo que “havia um demônio” lá dentro. Em seguida, invadiu o local.

De acordo com o g1, o dono da casa estava com a esposa e a filha do casal de 3 anos, quando o policial a invadiu. O morador disse ter ouvido barulhos de gente em volta da casa, além de uma gritaria com diversos xingamentos.