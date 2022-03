História do Brasil: a Revolta de Juazeiro

A Revolta de Juazeiro: um resumo completo

O termo “Revolta de Juazeiro” é utilizado para definir um conflito popular que aconteceu no ano de 1914.

O assunto pode ser abordado por questões de história do Brasil dentro de diversas provas importantes, como os vestibulares e a prova do ENEM.

Dessa maneira, para que você consiga se preparar da forma correta, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o evento. Vamos conferir!

Revolta de Juazeiro: definição

A Revolta de Juazeiro, conhecida também como a Sedição de Juazeiro, foi, como mencionado, um embate com forte participação do povo brasileiro. A revolta na cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, durante a República Oligárquica.

Revolta de Juazeiro: contexto histórico

Em 1914, ano da eclosão da revolta, o Marechal Hermes da Fonseca era o presidente da república brasileira. Uma das principais características de seu governo foi o duro combate aos chamados “coronéis” por meio da “Política das Salvações”.

Como parte dessa política, o presidente decidiu indicar para o governo do estado do Ceará uma pessoa que não era querida pelos coronéis e que provavelmente atrapalharia os interesses dos mesmos: Marcos Franco Rabelo. A decisão gerou movimentação dos opositores e as lideranças políticas dos coronéis se organizaram para derrubar o governo do Marechal.

Revolta de Juazeiro: características

Além da situação de atrito com os coronéis, a população brasileira também estava descontente com o governo federal, uma vez que parte significativa do povo enfrentava péssimas condições de vida: e foi justamente por isso que a Revolta de Juazeiro contou forte apoio popular.

A luta entre os soldados do governo e os aliados dos coronéis foi muito violenta e terminou com a deposição de Marcos Rabelo.

Revolta de Juazeiro: padre Cícero

Um personagem muito conhecido da história do Brasil foi um dos grandes líderes da Revolta de Juazeiro: o seu nome é padre Cícero, conhecido como Padim Ciço.

Em 1911, padre Cicero ocupava o cargo de vice-governador do Ceará, prefeito de Juazeiro do Norte e articulava para manter no poder a família Acioly. Porém, Marcos Rabelo decidiu intervir para retirar a família do comando.

Ainda, em 1914, Rabelo passou a perseguir padre Cicero. No entanto, os coronéis decidiram defender Cicero e lutar contra o inimigo comum.

Revolta de Juazeiro: desfecho

Ao final da revolta, Rabelo foi deposto, padre Cícero retornou ao seu cargo de vice-governador do Ceará e a família Acyoli também retornou ao poder.