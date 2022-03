História do Brasil: governo de Hermes da Fonseca

Governo de Hermes da Fonseca: aquilo que você precisa saber

O governo de Hermes da Fonseca aconteceu entre os anos de 1910 e 1914, durante o período conhecido como “República Velha”.

O assunto pode ser abordado por questões de história do Brasil dentro das principais provas do país, como os vestibulares, determinados concursos públicos e a prova do ENEM.

Dessa maneira, para que você consiga se preparar da forma adequada e compreender totalmente o assunto, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o governo em questão. Vamos conferir!

Governo de Hermes da Fonseca: introdução

O governo do Marechal Hermes da Fonseca aconteceu entre os anos de 1910 até 1914, durante a República Velha. Hermes da Fonseca, militar e sobrinho de Deodoro da Fonseca, foi o oitavo presidente da república do Brasil.

Governo de Hermes da Fonseca: problemas

Uma das principais características de seu conturbado mandato foi a crise da chamada “política do café com leite”. Devemos nos lembrar que essa política permitia que um revezamento na presidência do Brasil entre os políticos de São Paulo e de Minas Gerais acontecesse.

Ainda, o presidente também precisou enfrentar, no ano de 1910, a Revolta da Chibata e, dois anos depois, também a Guerra do Contestado, conflitos que aconteceram em território brasileiro.

Governo de Hermes da Fonseca: características

A indicação de Hermes da Fonseca para a presidência da República aconteceu após ele se destacar entre os militares devido à modernização que promoveu nas forças armadas.

A eleição de Hermes da Fonseca interrompeu a sequência de mais de quinze anos de presidentes civis. A manobra ficou conhecida como “política das salvações”, que tinha como prioridade interromper a política de revezamento conhecida como “política café com leite”.

Porém, um aspecto problemático da política das salvações era que ela não queria que o regime político do Brasil passasse por um processo de democratização. Assim, o poder continuaria nas mãos de poucos e a situação não sofreria transformações, especialmente para a população.

Governo de Hermes da Fonseca: estado de sítio

No ano de 1913, fortes manifestações da população aconteceram na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo era protestar contra a pena que membros de sindicatos que haviam participado de greves em várias partes do Brasil tinham recebido. Diante dessa situação, o presidente Hermes da Fonseca decretou, ainda no mesmo ano, estado de sitio na capital do país. Posteriormente, o mesmo decreto seria realizado no Ceará, após a eclosão da Revolta de Juazeiro.