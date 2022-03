História Geral: a Batalha de Verdun

Batalha de Verdun: aquilo que você precisa saber sobre o evento

O termo “Batalha de Verdun” é usado para definir uma das batalhas mais importantes de toda a Primeira Guerra Mundial.

O conflito e o seu contexto histórico podem ser abordados por questões de história geral dentro da prova do ENEM e dos vestibulares.

Dessa maneira, para que você consiga se preparar da forma correta, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o conflito. Vamos conferir!

Batalha de Verdun: introdução

Como mencionado, a Batalha de Verdun foi um conflito que aconteceu na cidade francesa de Verdun, dando nome ao conflito. O embate começou no mês de fevereiro do ano de 1916, durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

A Batalha foi a responsável por ocasionar mais de 600 mil mortos em poucos meses. Somente o exército francês perdeu mais de 400 mil soldados.

Batalha de Verdun: antecedentes

Durante as fases inicias da Primeira Guerra Mundial, o exército alemão realizou poderosos ataques contra a França. Durante o período, as trincheiras do exército francês foram duramente atacadas e, devido a isso, os alemães conseguiram obtiver mais êxito no início da Grande Guerra.

Porém, o cenário mudou com a chegada do general Philippe Pétain, que assumiu o controle do exército francês com o lema “não passarão”. O objetivo do general era aumentar a força e a eficácia da resistência francesa, impedindo que os alemães conseguissem realizar mais avanços.

Para atingir o seu objetivo, o general Pétain passou a utilizar uma técnica que ficou conhecida como “noria” e que era baseada em um sistema de revezamento das tropas.

Batalha de Verdun: características

Os dois exércitos encontraram muitas dificuldades ao longo da Batalha de Verdun, uma vez que uma chuva intensa transformou o local em um verdadeiro pântano.

Ainda, os alemães passaram a utilizar gases tóxicos e bombas contra os franceses, provocando numerosas perdas.

Batalha de Verdun: desfecho

A Batalha de Verdun conheceu o seu desfecho no mês de dezembro de 1916, após severas perdas dentro dos dois exércitos.

A batalha acabou quando os alemães concluíram que eles deveriam recuar, uma vez que a técnica de resistência do general Pétain estava se mostrando muito eficaz.