História Geral: a Queda da Bastilha

A Queda da Bastilha: um resumo para as suas provas

O termo “Queda da Bastilha” é utilizado para definir um evento importantíssimo que aconteceu no ano de 1789, como parte da Revolução Francesa.

O assunto é abordado com grande frequência pelas principais provas do país, com um destaque para os vestibulares e a prova do ENEM.

Dessa forma, para que você consiga se preparar da forma correta, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre a Queda da Bastilha. Vamos conferir!

A Queda da Bastilha: introdução

A Queda da Bastilha, evento também conhecido como a Tomada da Bastilha, aconteceu no dia 14 de julho do ano de 1789, data que é comemorada pelos franceses até o dia de hoje.

No dia, os franceses que participavam da chamada “Revolução Francesa” derrubaram a Bastilha, que funcionava como uma prisão de Paris.

O ato foi histórico e simbolizava a revolta contra o absolutismo e contra o falho sistema de justiça existente na França do século XVIII.

A Queda da Bastilha: causas

As causas que provocaram a Queda da Bastilha podem ser consideradas as mesmas que motivaram a eclosão da Revolução Francesa.

Para compreendermos a situação, devemos nos lembrar de como era organizada a sociedade francesa da época: ela era dividida em 3 estados.

O primeiro estado era simbolizado pelo clero e o segundo estado, pela nobreza. Ambos viviam com muitos privilégios.

O terceiro estado, todavia, era formado pela população em geral e pela burguesia. Porém, esses eram obrigados a pagar grandes quantidades de impostos e viver em condições muito ruins.

A França enfrentava, na época, uma severa crise econômica, causada pelos gastos exacerbados da monarquia e também pelos gastos investidos na guerra de independência dos Estados Unidos.

A Queda da Bastilha: características

Todos esses motivos foram suficientes para gerar uma grande movimentação do terceiro estado em toda a França, com o objetivo de derrotar a monarquia e instaurar um novo regime.

Assim, a tomada da Bastilha, uma imensa fortaleza que funcionava como uma prisão, pode ser considerada uma manifestação da insatisfação popular durante a Revolução Francesa.