História Geral: as Invasões Bárbaras

Invasões Bárbaras: um resumo completo sobre o assunto

O termo “invasões bárbaras” faz referência às imigrações que aconteceram em direção ao Império Romano a partir do século III d.C..

O assunto pode ser abordado por questões de história geral dentro das mais variadas provas, com um destaque para as primeiras e segundas fases dos vestibulares a prova do ENEM.

Dessa maneira, para que você consiga se preparar da forma correta, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre as invasões bárbaras. Vamos conferir!

Invasões Bárbaras: introdução

As denominadas “invasões bárbaras”, também conhecidas como “invasões germânicas”, consistiram em imigrações rumo ao Império Romano a partir do século III d.C..

Devemos nos lembrar que essas invasões aconteceram em relação ao Império do Ocidente e não relação ao do Oriente, também conhecido como Império Bizantino.

Essas numerosas imigrações rumo ao Império receberam o nome também de “germânicas” pois foram realizadas por povos que eram, em grande parte, germânicos, vindos de regiões dos territórios que hoje conhecemos como Alemanha.

Invasões Bárbaras: contexto

As invasões bárbaras aconteceram, como mencionado, a partir do século III d.C., em um contexto de decadência do Império de Roma.

Durante esse período, a fragilidade das instituições romanas fez com que os territórios do império sofressem com uma grande quantidade de invasões.

Assim, nesse contexto, os considerados “bárbaros”, que viviam na Ásia e no Norte da Europa, fora das fronteiras romanas, passaram a realizar uma forte pressão em direção ao Império.

Invasões Bárbaras: causas

Os romanos organizaram importantes campanhas militares contra os povo do norte do continente europeu, promovendo tensões entre os exércitos de Roma e aqueles germânicos.

Porém, a situação foi completamente transformada no século III d.C., uma vez que, nessa época, os germânicos passaram a migrar para além dos territórios estabelecidos pelas fronteiras romanas.

Dentre as principais causas que provocaram essas imigrações e, consequentemente, invasões, podemos citar a busca por solos mais férteis para a prática de agricultura e a busca por climas menos extremos.

Por fim, podemos citar como motivo das invasões bárbaras também a expansão dos hunos no continente asiático. Isso porque, com a chegada desse poderoso império, diversos povos que viviam na região decidiram imigrar, com medo de ataques.