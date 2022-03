História Geral: o Atentado de Sarajevo

Atentado de Sarajevo: aquilo que você deve saber

O evento conhecido como “Atentado de Sarajevo” é considerado o estopim que levou ao início da Primeira Guerra Mundial, conhecida como Grande Guerra.

Dessa maneira, é de se esperar que questões de história geral dentro do ENEM e dos vestibulares abordem o evento, ao lado de outros grandes momentos desse período da história.

Assim, para que você consiga se preparar da melhor forma, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre o Atentado de Sarajevo. Confira!

Atentado de Sarajevo: antecedentes históricos

Em 1914, nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, o continente europeu vivia um verdadeiro cenário de hostilidade. O nacionalismo era inevitável e a agitação social nas regiões da Bósnia e da Sérvia se tornava cada mais forte e incontrolável.

Assim, é nesse contexto que Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, é enviado à Saravejo, a capital da Bósnia, com o objetivo de controlar o sentimento nacionalista na região e manter o controle sobre a mesma.

Atentado de Sarajevo: acontecimentos

A iniciativa não funcionou e uma organização nacionalista sérvia (o grupo “Mão Negra”), a qual atuava em nome da separação da região do Império Austro-Húngaro, foi responsável por um atentado contra o herdeiro. O atentado tirou a vida de Francisco Ferdinando e entrou para a história como “Atentado de Sarajevo”.

Atentado de Sarajevo: as ações

A forma de ação para concretizar o atentado foi espalhar integrantes por diversos locais nos quais provavelmente a comitiva do herdeiro passaria.

Um dos membros do grupo atirou uma bomba sobre o carro de Francisco Ferdinando, mas o herdeiro sobreviveu. No entanto, algumas horas depois da primeira tentativa, Gravillo Princip, integrante do mesmo grupo, chegou perto do carro e atirou contra o herdeiro do trono e sua esposa.

Atentado de Sarajevo: estopim

O atentado foi o estopim que provocou o início da Primeira Guerra Mundial. Isso porque, o evento instaurou uma crise diplomática envolvendo o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Os russos passaram a defender a Sérvia e os alemães ficaram do lado do Império Austro Húngaro. Muitas outras alianças foram formadas e grande parte do continente acabou se envolvendo no conflito.