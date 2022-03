Homem com tornozeleira eletrônica é flagrado com drogas e explosivos em Cadeias

Quatro embalagens de materiais explosivos e 20 pinos de cocaína foram apreendidos por policiais das Rondas Especiais (RONDESP), na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde do domingo (6). A equipe realizava patrulhamento ostensivo quando populares alertaram que havia um homem transitando com explosivos na região.

O suspeito, que utilizava uma tornozeleira eletrônica e cumpre regime semiaberto, já responde pelo crime de tráfico de drogas no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, de acordo com a PM. Ele foi encontrado na localidade conhecida como Fonte do Monte Gordo, no bairro Sarandi. Além dos 20 pinos de cocaína e quatro embalagens de explosivos, também foram apreendidas uma motocicleta Honda CG 160 Fan, um relógio, um celular, dois anéis, uma pulseira e dois cartões bancários.