Homem é agredido por populares após tentativa de assalto em Arapiraca

Um homem, de identidade não divulgada, foi agredido por populares, nesta quarta-feira, 16, após tentar assaltar uma loja no bairro Baixão, em Arapiraca, Agreste de Alagoas.

De acordo com informações do site Já é notícia, dois usuários de drogas tentaram realizar o assalto e um deles teria até tentado dar uma facado em um rapaz durante a ação. Um deles fugiu e o outro foi detido pela população e, em seguida, preso.

O suspeito recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado à Central de Polícia da cidade.

Com ele, a polícia encontrou um cachimbo de drogas. A vítima o reconheceu e registrou o Boletim de Ocorrência.