Homem é assassinado com garfada durante briga ao lado de igreja

Um homem morreu após ser atingido com golpes de garfo, na noite dessa terça-feira (22), no município de União dos Palmares, na zona da mata de Alagoas. O nome do suspeito não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na praça Padre Cícero durante uma confusão entre os envolvidos.

A vítima foi atingida por diversos golpes de garfo e foi encontrado com graves ferimentos ao lado de uma igreja. O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros socorros e encaminhou o homem ao Hospital Regional da Mata, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

O suspeito do crime fugiu, tomando destino ignorado. Agentes da Polícia Militar realizaram rondas pela região, mas o assassino não foi localizado.