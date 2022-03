Homem é esfaqueado pelas costas durante briga de bar em Maceió

Um homem de 25 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio praticada durante esse sábado (26) próximo ao terminal rodoviário situado no bairro do Benedito Bentes, em Maceió. Segundo as informações do relatório de ocorrências do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), o homem, que não terá a identidade divulgada pelo Alagoas 24…

Um homem de 25 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio praticada durante esse sábado (26) próximo ao terminal rodoviário situado no bairro do Benedito Bentes, em Maceió.

Segundo as informações do relatório de ocorrências do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), o homem, que não terá a identidade divulgada pelo Alagoas 24 Horas, foi alvo de facadas na região das costas.

A polícia informou ainda que a vítima não quis colaborar durante entrevista e não prestou informações sobre autoria do crime ou motivação. Ele afirmou apenas que os ferimentos foram em decorrência de uma briga de bar.

O homem recebeu o primeiro atendimento no Ambulatório 24 Horas Denilma Bulhões e, em seguida, foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE) sob escolta.