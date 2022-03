Homem é indiciado por invadir casa de Paolla Oliveira e ameaçar Diogo Nogueira

O português Luís Mário Monteiro Piçarra foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo crime de perseguição (stalking) contra Paolla Oliveira e Diogo Nogueira. As informações são do jornal “Extra”.

O casal procurou a 16ª DP (Barra da Tijuca), em fevereiro, para depor contra o homem que entrou no condomínio da atriz dizendo que queria receber um celular que estaria com ela. No local, ele esteve alterado e ameaçou matar o casal com a mesma arma da qual possui porte.

Segundo informações do inquérito, a atriz revelou que já estava sendo perseguida pelo homem há cerca de três meses através das redes sociais e em agosto de 2021 ele teria se declarado para Paolla e dito que viria ao Brasil para encontrá-la.

O sambista declarou que estava na casa de Paolla no dia do acontecido e o homem foi em sua direção gritando frases como “filho da put* que está estragando a minha vida” e chamando o cantor de “imbecil”. Os dois chegaram a entrar em luta corporal quando o cantor desferiu um soco contra o homem.

