Homem é morto a tiros em Pernambués

Uma vítima do sexo masculino foi baleada por volta das 11h desta segunda-feira (29), segundo informações da Central de Polícia. O homem, que ainda não foi identificado, foi atingido por disparos de arma de fogo na Rua Mário Paim, no final de linha do bairro de Pernambués e faleceu no local.

Não há maiores informações sobre a autoria e a motivação do crime, que está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio. Ainda de acordo com a Central de Polícia, um automóvel foi incendiado nas proximidades do Rio Joanes, no município de Lauro de Freitas.

Até o momento, não foi possível determinar as causas do incêndio ou se houveram feridos.