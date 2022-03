Homem é morto a tiros na Avenida ACM, em Salvador

Foto: Reprodução



Um homem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (12) no meio da Avenida ACM, em frente à Igreja Universal, localizada no bairro da Pituba. De acordo com informações da Central de Polícia, a vítima, ainda não identificada, passava pela via quando foi atingida pelos disparos.

O crime aconteceu por volta das 1h20. A polícia isolou a área e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

