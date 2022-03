Homem é morto a tiros na frente da Estação do Metrô do Imbuí

Foto: Divulgação

Um homem foi assassinado na madrugada deste domingo (20) na frente da Estação de Metrô do bairro do Imbuí, próximo ao viaduto da Avenida Luiz Viana Filho – Paralela. De acordo com a Central de Polícia, o crime foi registrado às 0h46 próximo ao antigo Supermercado Extra.

A vítima, ainda não identificada, passava pelo local quando foi atingido pelos disparos. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Outros crimes

No Cabula, um segundo homem foi morto a tiros. O crime aconteceu na Estrada das Barreiras, próximo a rua Capitão Aloísio Silva – Conjuto ACM. A vítima, também não identificado, passava atrás da Igreja Católica quando foi baleado. O registro foi às 04h37.

Uma hora antes, em Simões Filho, uma terceira vítima foi atacada quando estava na Estrada das Pedreiras, embaixo da passarela antes da Ceasa. O homem, não identificado, foi vítima de disparos de arma de fogo às 3h34. A autoria e a motivação dos crimes são desconhecidas.

