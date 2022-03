Homem é morto a tiros no meio da praça em Dias D’Ávila

Foto: Divulgação/SSPBA



Um homem de 31 anos foi morto a tiros, na noite da segunda-feira (28), no meio de uma praça localizada na cidade de Dias D’Ávila, Região Metropolitana de Salvador. De acordo com informações da Central de Polícia e da Polícia Civil, Jonathan Souza da Paixão estava passando pela Praça do Bosque, que fica na rua principal do Bosque, quando foi baleado.

Ele foi atingido em várias partes do corpo. A vítima não chegou a ser socorrida e morreu no local. A autoria e a motivação do crime, que aconteceu às 20h, são desconhecidas. O caso será investigado pela 25ª Delegacia.

