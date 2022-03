Homem é preso acusado de transmitir HIV ‘de propósito’ a mulheres

Um homem de 37 anos foi preso neste segunda-feira (21) suspeito de transmitir HIV “de propósito” para mulheres. O caso aconteceu em Pontalina (GO). As informações são do G1.

O delegado Leylton Barros informou ao G1 que, das seis vítimas procuraram a polícia há 15 dias, três testaram positivo para o vírus. “Ele negou os fatos dizendo apenas que soube que era portador do vírus no início deste ano. Mas as vítimas relataram que ele sabia que tinha o vírus desde o ano passado, mas falava após as relações”, contou o delegado.

“Algumas vítimas procuraram a delegacia após descobrirem que contraíram o vírus. Elas contaram que mantinham relações sexuais sem preservativo com o suspeito, que deliberadamente transmitia a doença para as mulheres”, completou Leylton.

O suspeito está sendo investigado por lesão corporal gravíssima. A defesa dele não foi localizada.

