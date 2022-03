Homem é preso após atirar na esposa grávida em Itapuã

O homem foi identificado como Rafael Lopes Pepe. Policiais foram chamados por moradores do local e encontraram o suspeito. Ele foi detido enquanto tentava fugir em uma moto. A arma do crime ainda estava com ele quando foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, Rafael também agrediu a própria mãe, mas os detalhes do caso não foram divulgados. A esposa do suspeito foi identificada como Ivana Alves de Oliveira. Ela foi socorrida por vizinhos e levada para hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde segue internada. Ela tem 39 anos e está no quarto mês de gestação.

