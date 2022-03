Homem é preso em flagrante furtando materiais de construção de obra pública

Materiais de construção de uma obra pública foram furtados na noite dessa quarta-feira (16), no bairro do Vergel do Lago, na região da orla lagunar de Maceió. De acordo com o relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 19h30, no canteiro de obras de edifícios…

De acordo com o relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 19h30, no canteiro de obras de edifícios que estão sendo construídos às margens da Lagoa Mundaú.

Segundo a PM, diversos tijolos e materiais que estavam no local foram furtados por um homem. Ele foi preso e levado à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol. O nome do suspeito não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade.