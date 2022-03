Homem é preso em flagrante por estupro de criança no oeste da Bahia

Foto: Divulgação/SSP BA

Um homem de 58 anos foi preso em flagrante acusado de estuprar uma criança, de 9 anos, no município de Cariranha, localizado no oeste da Bahia. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP) a vítima estava em um depósito abandonado próximo ao Polo Educacional Dona Carmém quando foi encontrada por moradores.

O homem já estava com o short abaixado e a criança praticando sexo oral nele. “A criança confirmou os atos libidinosos e relatou que o indivíduo pagou a quantia de R$ 10”, explicou o titular da DT de Cariranha, delegado Zanderlan Fernandes.

O acusado foi encaminhado para a DT, sendo atuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. “É importante ressaltar que no decorrer da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante foi evidenciado um forte esquema de exploração sexual de crianças no município. As investigações estão em fase inicial, sendo que já foi identificado outro menor de 11 anos vítima desse esquema”, relatou o delegado.

