Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável

“Ao conferir a denúncia na localidade de Projeto Formoso, zona rural do município, constatamos a veracidade dos fatos. Segundo informações, eles que são primos carnais, estavam morando juntos há 4 meses e os pais da vítima tinha conhecimento”, explicou o coordenador da 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), delegado Jackson Trindade Neves.

O homem foi encaminhado para a DT onde prestou depoimento, passou por exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT), e segue custodiado à disposição da Justiça. O conselho tutelar do município foi acionado para as medidas cabíveis com a menor.

