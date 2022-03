Homem é preso suspeito de dopar e estuprar duas mulheres em Luís Eduardo Magalhães

Um homem de 40 anos foi preso por suspeita de ter dopado e estuprado duas mulheres em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Mãe e filha encontraram o homem em um bar na Avenida Ayrton Senna, no domingo (6), quando sofreram o abuso.

Homem foi levado no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Luís Eduardo Magalhães / Foto: Camila Souza / GOV BA

Elas consumiam bebida alcoólica no bar quando o suspeito, que é conhecido das duas, se aproximou. Ele ofereceu uma bebida a elas. As vítimas relataram que após o ocorrido acordaram horas depois, já na casa do homem.