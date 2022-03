Homem é preso suspeito de estuprar argentina em Itacaré

Um homem acusado de estuprar uma mulher argentina, em Itacaré, no sul da Bahia, foi preso na manhã desta quinta-feira (24), por policiais da Delegacia Territorial do município, após cumprimento de mandado de prisão preventivo. O crime ocorreu no dia 1º de março, na residência da vítima enquanto ela dormia.

O fato ocorreu na casa da vítima, no bairro Passagem. Segundo relato, ela e o namorado teriam encontrado o suspeito no Bar do Pescador e passaram a noite bebendo e consumindo drogas. Depois os três foram para à residência do casal, quando o namorado e a vítima já dormiam, sob efeito de drogas e álcool, o suspeito teria estuprado a argentina.

Diante dos fatos, foi representada a prisão preventiva do acusado do crime de estupro de vulnerável. A polícia também solicitou mandados de busca e apreensão, uma vez que o suspeito tem envolvimento com o tráfico de drogas”.

O preso foi levado para a sede da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus), onde passou por exame de corpo de delito e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.

