Homem é preso suspeito de matar mulher em motel

Um homem de 36 anos foi preso nesta quinta-feira (25) suspeito de matar uma mulher a facadas em um motel de Goiânia (GO). A Polícia Militar aponta que o homem cumpriu pena pelo mesmo crime, por 10 anos, nos Estados Unidos. As informações são do G1.

O homem relatou aos policiais que a vítima a garota de programa, e que o crime foi motivado por ciúmes. “Tenho passagem nos Estados Unidos da América. Esfaqueei minha namorada lá. Ontem ela [ vítima] me ligou e disse pra mim [sic.] não ter mais papo com ela “, declarou o suspeito em vídeo.

Os policiais informaram ao G1 que a mulher foi encontrada com dezenas de golpes de faca. O suspeito confessou que a enforcou e, depois do crime, foi tomar banho.

A faca encontrada no local foi apreendida e o homem foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde o caso deverá serinvestigado.

