Homem-Elástico? Paulo André salta cinco degraus na casa do BBB e choca público; assista

O nome de Paulo André ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter durante a noite desta segunda-feira (14). O motivo? A flexibilidade do atleta. Ele surpreendeu os fãs com um salto que alcança cinco degraus.

“Socorro! Paulo André! O que foi esse salto?”, “Paulo André saltando 5 degraus foi o assunto mais relevante do BBB de hoje”, e “Sigo sem palavras para o salto do PA” foram algumas das reações do fãs no Twitter.

Assista abaixo:

SOCORRO PAULO ANDRÉ O QUE FOI ESSE SALTO pic.twitter.com/pwQNA7pW34 — Loucapelavida HANKER PRA SEMPRE (@dricadricota) March 14, 2022

