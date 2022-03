Homem está desaparecido há cinco dias na zona rural de Pão de Açúcar

Um homem de 49 anos, identificado como Quinteriano Ferreira, está desaparecido há cinco dias em uma mata no Povoado Poeiras de Cima, em Pão de Açúcar, no Sertão alagoano. De acordo com o sistema do Corpo de Bombeiros, as buscas estão sendo feitas na região desde às 11h da manhã desta sexta-feira, 11, por três…

Um homem de 49 anos, identificado como Quinteriano Ferreira, está desaparecido há cinco dias em uma mata no Povoado Poeiras de Cima, em Pão de Açúcar, no Sertão alagoano.

De acordo com o sistema do Corpo de Bombeiros, as buscas estão sendo feitas na região desde às 11h da manhã desta sexta-feira, 11, por três militares.

A corporação foi acionada pelo sobrinho do homem, que informou que ele tem histórico de depressão e faz uso eventual de medicamentos.

Ele teria saído de casa na última segunda-feira e moradores da região relataram tê-lo visto despois deste dia em uma serra às margens do povoado, mas que ele teria se escondido na vegetação.