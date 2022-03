Homem fica ferido após levar duas facadas no Centro de Maceió

Um homem foi esfaqueado, na manhã desta quinta-feira, 10, na Ladeira do Brito, no Centro de Maceió, e precisou de atendimento médico. Logo após o caso, agentes do Programa Ronda no Bairro que realizavam patrulhamento pela região foram acionados por populares e estiveram no local. Lá, eles encontraram a vítima, de 25 anos, caída no…

Ronda no Bairro

Um homem foi esfaqueado, na manhã desta quinta-feira, 10, na Ladeira do Brito, no Centro de Maceió, e precisou de atendimento médico.

Logo após o caso, agentes do Programa Ronda no Bairro que realizavam patrulhamento pela região foram acionados por populares e estiveram no local. Lá, eles encontraram a vítima, de 25 anos, caída no chão após receber duas facadas, que atingiram o pescoço e o ombro.

Uma equipe do Samu esteve no local e prestou os primeiros socorros. O ferido foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), no Trapiche da Barra. Já o acusado não foi localizado.