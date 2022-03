Homem mata idoso sem-teto a pauladas na Liberdade

O sem-teto Luiz Carlos da Paixão, de 75 anos, foi morto a pauladas na Liberdade, bairro de Salvador, na noite de quarta-feira (16). De acordo com o jornal Correio, o homem dormia quando foi atacado por um rapaz, que mora no bairro. A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade médica e foi liberado. No entanto, passou mal no dia seguinte e não resistiu.