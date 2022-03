Homem morre afogado em caixa d’água na própria residência

Um homem morreu afogado no Povoado Canaã, em Arapiraca, na tarde deste domingo (13). Metade do corpo dele estava dentro de uma caixa d’água localizada na parte externa de sua residência. O cadáver foi encontrado por amigos, que iriam ajudá-lo a fazer uma limpeza no imóvel. O homem morava sozinho e foi identificado como Fábio…

Um homem morreu afogado no Povoado Canaã, em Arapiraca, na tarde deste domingo (13). Metade do corpo dele estava dentro de uma caixa d’água localizada na parte externa de sua residência.

O cadáver foi encontrado por amigos, que iriam ajudá-lo a fazer uma limpeza no imóvel. O homem morava sozinho e foi identificado como Fábio Júnior da Silva, de 39 anos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, recebendo inicialmente uma chamada sobre uma pessoa que estava tendo crise convulsiva.

De acordo com informações colhidas pela reportagem com pessoas próximas da vítima, ele chegou a ser internado algumas vezes devido aos problemas com o alcoolismo, levantando a hipótese de que havia ingerido bebida alcoólica antes de se afogar.

No local, o Samu acionou a Polícia Militar e os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) para a realização dos procedimentos necessários.