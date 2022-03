Homem morre após bater carro contra caminhão parado no oeste da Bahia

Foto: Blog Braga/ Marlon Ferraz

Um homem morreu após bater no fundo de um caminhão que estava parado no km 140, da BR-020, em São Desidério, no oeste da Bahia. O acidente ocorreu na quarta-feira (9). A caminhonete dirigida pela vítima ficou totalmente destruída. As informações são do g1 Bahia.