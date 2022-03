Homem morre após cair do telhado de casa em Itabuna, sul da Bahia

Foto: Reprodução / TV Santa Cruz

Um homem de 49 anos morreu após cair da laje de casa enquanto retirava a bica de água da casa de um amigo, na cidade de Itabuna, sul da Bahia.

O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (16) na rua Macário dos Reis, no bairro de Santo Antônio. O homem, identificado como Ednei Ceciliano dos Santos, caiu após a estrutura encostar em um fio de energia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou a ser acionado para prestar socorro ao rapaz, porém, Ednei morreu antes de ser levado para o hospital.

Por meio de nota, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) informou que a rede elétrica da região operava sem ocorrência no momento do acidente.

Ednei era casado e deixa dois filhos e uma neta.

Leia mais sobre Bahia em iBahia.com e siga o Portal no Google Notícias