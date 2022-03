Homem morre após ‘calcular errado’ quantidade de cafeína em bebida pré-treino

Um homem morreu após errar a quantidade de cafeína em sua bebida pré-treino. Thomas Anthony Mansfield, 29 anos, de Colwyn Bay, no norte do País de Gales, bebeu o equivalente 200 doses de café e morreu no dia 5 de janeiro de 2021, mas as circunstâncias da sua morte só foram reveladas recentemente. As informações são do The Mirror.