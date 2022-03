Homem morre após tomar choque e cair de telhado no sul da Bahia

Foto: Reprodução/TV Bahia

Um homem morreu depois de cair do telhado de um imóvel localizado no bairro Santo Antônio, que fica na cidade de Itabuna, sul da Bahia. De acordo com informações da TV Bahia, Edinei Ceciliano dos Santos, de 49 anos, mexia em uma bica de metal quando o objeto tocou em fios de alta tensão de um poste. Após a descarga elétrica, a vítima caiu de uma altura de 3 metros.

O imóvel onde aconteceu o acidente, que fica na rua Macário dos Reis, pertence a um amigo de Edinei. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de chegar a unidade de saúde.