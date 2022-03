Homem morre queimado após ter casa invadida e incendiada na Ilha de Itaparica

Um homem morreu carbonizado após ter a casa invadida por homens armados na localidade de Barra do Pote, que fica em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica – Região Metropolitana de Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (29).

Os criminosos agrediram a vítima e na sequência atearam fogo no imóvel. Policiais militares da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados assim como o Corpo de Bombeiros para apagar as chamas. Mas, a vítima não resistiu aos ferimentos.

A esposa do homem, ainda não identificado, estava com ele no momento da invasão. Ela também teve o corpo atingido pelo fogo e está com queimaduras de terceiro grau. Ainda não há detalhes se ela também foi agredida pelos criminosos.