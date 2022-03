Homem persegue médico com estilete após confusão por causa de exames; entenda

Um homem se exaltou com um médico de um hospital de Ilhéus após ser orientado a levar os exames do filho para uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Irritado, ele correu atrás do profissional com um estilete na mão. O caso aconteceu na sexta-feira (25) no Hosppital Santa Dulce. Ninguém ficou ferido, de acordo com a Secretaria de Saúde do município.