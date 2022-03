Homem preso injustamente suspeito de crimes em Itabuna é solto após 95 dias; entenda

De acordo com o Correio24horas, o mecânico conseguiu com a ajuda da Defensoria Pública da Bahia, comprovar em juízo que a prisão foi equivocada. A pessoa que cometeu os crimes utilizou os dados pessoais de Rogerio de Asis.

“Eu estava chegando do serviço e fui parado pela ROTA, que pediu meus documentos e me falou que eu estava sendo procurado por um delito que tinha cometido lá na Bahia. E eu nunca tinha ido à Bahia”, conta Rogerio.

Por conta da situação, Rogerio de Asis ficou 95 dias preso. Do dia 13 de dezembro até o início da noite de quinta no Centro Provisório de Detenção de Santo André.

A história começou em 2002, quando uma pessoa foi presa em flagrante e se apresentou com uma identidade falsa no Presídio Regional Ariston Cardoso, em Ilhéus. Um mês depois da prisão, o suspeito fugiu, mas o processo seguiu e resultou numa sentença de 12 anos de reclusão.

“Tivemos a preocupação de pegar documentos de antes e depois do fato ocorrido e analisar pontos que não poderiam ser mudados, como o dorso nasal, formato do bigode, cor e formato dos olhos, características genéticas que individualizam as pessoas. A comparação facial demonstrou, com riqueza de elementos, que são pessoas distintas. A mesma conclusão foi obtida a partir do exame grafotécnico”, explica Caires.