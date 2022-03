Homem que atropelou moradores na Gamboa teria passado mal ao volante

O atropelamento aconteceu na quinta-feira (25). As vítimas seguem hospitalizadas, sendo que uma delas está em estado grave. Um jovem identificado apenas com Milton, de 29 anos, precisou ser intubado.

O motorista, que não teve identidade divulgada, vai responder por lesão corporal culposa, quando não há intenção. Os moradores chegaram a afirmar que ele estava com sinais de embriaguez. No entanto, a Polícia Civil informou que o exame toxicológico não apresentou álcool no sangue, nem nenhum tipo de outra droga.