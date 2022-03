Homem quebra gesso e arromba banco no bairro de Brotas

Foto: Reprodução/TV Bahia

Um banco do Santander foi arrombado na madrugada desta segunda-feira (14) na avenida Dom João VI, localizado no bairro de Brotas. De acordo com informações da Central de Polícia, um homem entrou no estabelecimento pelo teto, fazendo um furo no gesso.

O caso só foi descoberto depois que testemunhas e moradores da região visualizaram a ação através de câmeras de segurança da área. A Polícia Militar esteve no local e isolou a área. O suspeito não foi localizado e a instituição ainda não informou o que foi roubado pelo bandido.

Foto: Reprodução/TV Bahia

