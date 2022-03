Homenagem: Silvânia, do Calcinha Preta, canta em missa de 7º dia de Paulinha Abelha

Paulinha Abelha segue fazendo falta. Na última quarta-feira (2), a missa de 7º dia da cantora foi marcada por homenagens. Silvânia Aquino, que dividia os vocais da banda Calcinha Preta com Paulinha, cantou para a amiga na ocasião.

A artista cantou a canção “Paulinha”, feita em homenagem a ex-cantora do Calcinha Preta. A música tem como base a canção “Without You”, da cantora americana Mariah Carey.

Paulinha Abelha faleceu em Aracaju (SE) na noite do dia 23 de fevereiro, aos 43 anos. A vocalista da banda Calcinha Preta estava em coma após ser diagnosticada com problemas renais.

“É com profunda tristeza que comunicamos que a nossa querida Paulinha Abelha nos deixou e partiu para o outro plano. Com certeza já está nos braços do Pai. Nenhuma palavra será suficiente para expressar o sentimento de imensurável de dor pela perda deste ser de luz. Muita honra para todos nós termos compartilhado a vida, a arte, a voz, a alegria, a amizade, o sorriso…