Homenagens a Penedo e ao Dr. Hélio Lopes marcam entrega do Prêmio Selma Brito

A solenidade de entrega do Prêmio Selma Brito em Penedo foi marcada por elogios à cidade berço da formação de Alagoas e ao Dr. Hélio Nogueira Lopes, médico que também administrou o município, a Santa Casa de Penedo, a Secretaria de Estado da Saúde e representou Penedo e região por três mandatos na Assembleia Legislativa Estadual (ALE).

“Hélio Lopes era um médico de coração e da alma”, afirmou o médico penedense Arthur Gomes, pneumologista e cirurgião renomado sobre a referência que definiu a escolha da profissão que honra, reconhecimento expresso nas palavras de Guilherme Lopes, neto de Dr. Hélio e atual gestor da Secretaria de Saúde de Penedo.

“O grande momento dessa noite, para mim, é saber que meu avô inspirou esse médico que demonstra seriedade no combate à pandemia desde o início e mostra a importância do SUS”, afirmou Guilherme Lopes sobre o homenageado que também administra a área médica da Santa Casa de Maceió.

Guilherme Lopes recebeu o Prêmio Selma Brito na categoria gestão municipal de saúde, honra que compartilhou com ex-gestor da pasta, Marcos Beltrão, que representou seu irmão Marcius Beltrão (ex-prefeito de Penedo e atual Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo) no evento realizado nessa quarta-feira, 23.

O conhecido mestre santeiro Timaia (Antônio Francisco Santos) também subiu ao palco do Theatro Sete de Setembro para receber a premiação por seu trabalho que identifica o artesão e um traço marcante da cultura penedense, alagoana e nacional.

O local para a 7ª edição do Prêmio Selma Brito trouxe convidados e homenageados que destacaram as virtudes do primeiro teatro construído em Alagoas, conforme destacou o Prefeito Ronaldo Lopes.

O gestor penedense falou sobre os investimentos em infraestrutura para Penedo e região, obras fundamentais para alavancar o turismo na cidade que está pronta para sediar eventos de grande porte, principalmente no Centro de Convenções instalado no Cine São Francisco, mais um patrimônio histórico, arquitetônico e cultural brasileiro recuperado.

O acervo da Cidade dos Sobrados é tão importante quanto o acolhimento do seu povo, conforme destacou o publicitário e professor Luiz Dantas. Ele disse que todas as pessoas que o visitam em Alagoas são inicialmente apresentadas a dois locais: a foz do Rio São Francisco e Penedo, cidade natal da deputada Jó Pereira e da jornalista Teresa Machado, alagoanas cujo trabalho recebeu o Prêmio Selma Brito.

Realizado pela Empresa Eventurs e em parceria com setores públicos e privados, a iniciativa enaltece ações direcionadas ao Desenvolvimento, Empreendedorismo, Gestão e Indústria. Em sua 7ª edição, 25 personalidades receberam a premiação em Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte