Homens armados assaltam estabelecimento comercial na Pituba; veja detalhes

Foto: reprodução/ Google Maps



Um estabelecimento comercial foi roubado na Alameda Pádua, no Parque Júlio César, no bairro da Pituba em Salvador (BA). Os policiais militares foram acionados pelo Cicom para atender à ocorrência nesta terça-feira (22), por volta das 17h55. As informações são da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar.

Os funcionários relataram aos policiais que dois homens armados haviam roubado o local e em seguida fugiram sentido Nordeste de Amaralina. Rondas e incursões foram realizadas na região, mas os suspeitos não foram encontrados.

As vítimas foram orientadas a registrarem o fato na delegacia.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias