Homens são mortos a tiros em Salvador; uma das vítimas usava tornozeleira eletrônica

Dois homens foram mortos na noite da última sexta-feira (4), no bairro de Nova Brasília, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, uma das vítimas usavam tornozeleira eletrônica. Os dois, que não tiveram nomes divulgados, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Ainda segundo a polícia, a autoria e motivação do crime ainda são apuradas.