Hora do almoço: confira receita de filé de frango com vinagrete

Foto: Divulgação/Nestlé

Que tal preparar um almoço com um passo a passo rápido, prático e leve? A receita de filé de frango com vinagrete, dado pela Nestlé, atende a demanda do domingão e é pra lá de saboroso. Confira:

Receita de Filé de Frango com Vinagrete

Ingredientes

Vinagrete

meia cebola roxa bem picada

1 tomate sem sementes, picado

1 xícara (chá) de repolho branco finamente fatiado

2 colheres (sopa) de azeitonas pretas picadas

4 colheres (sopa) de azeite

3 colheres (sopa) de vinagre balsâmico

1 pitada de sal

Frango

4 filés de frango cerca de 100g cada

1 pitada de pimenta-do-reino

1 dente de alho pequeno amassado

1 sachê de tempero pronto

1 colher (sopa) de azeite

Modo de preparo

Vinagrete

Em um recipiente misture todos os ingredientes. Reserve em geladeira para tomar gosto.

Frango

Em um recipiente tempere os filés com a pimenta, o alho e o tempero pronto. Em uma frigideira aqueça bem o azeite, e doure os filés de frango dos dois lados até estarem cozidos. Sirva acompanhado do vinagrete reservado.

