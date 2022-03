Hospital da Criança referência para 26 municípios da região é inaugurado em Jequié

Foto: Manu Dias/GOVBA



Um castelo para pequenos príncipes e princesas serem cuidados e curados, esse é o clima de magia que envolve o novo Hospital da Criança, em Jequié, construído com um investimento de R$ 11 milhões.

A unidade hospitalar foi entregue nesta segunda-feira (21) e é exclusiva para a população infantil, além de servir de referência para 26 municípios da região sudoeste.

“Essa entrega faz parte da primeira etapa desta nova ampliação do Prado Valadares. Nós já tínhamos feito uma grande entrega, que é o prédio ao lado. E agora essa primeira etapa, que é a unidade pediátrica. Aqui ao fundo a obra continua com a ampliação do hospital, e serão mais 97 leitos. Portanto, o Prado, com essas ampliações fica como um dos três maiores hospitais públicos do estado da Bahia, com um padrão de qualidade que dispensa comentários”.

Estrutura

A estrutura conta com 45 leitos que incluem emergência pediátrica, além de 22 leitos destinados ao internamento pediátrico clínico, nove leitos de observação, 6 leitos para medicação, 6 poltronas para hidratação e mais duas salas vermelhas. O Hospital da Criança tem ainda consultórios, sala de acolhimento e brinquedoteca e é equipado com uma ambulância tipo van.

Nesta primeira etapa, 174 profissionais compõem a equipe multidisciplinar do Hospital da Criança, além de 15 médicos especialistas: um neuropediatra, dois cirurgiões pediátricos e 12 pediatras.



Mais ações



Durante a visita à Jequié, Rui entregou a pavimentação de trecho da BR 330, no acesso ao Conjunto Penitenciário Estadual, autorizou o processo licitatório para a recuperação e pavimentação da rodovia BR 330, no trecho entre a Avenida Otávio Mangabeira e a Avenida Ulisses Coelho, no Centro Industrial de Jequié.

Também foi autorizada licitação para elaboração de projeto de recuperação do semi anel viário de Jequié com construção de ciclofaixa, no trecho entre a BA-130 e o entroncamento com a BR-116. Rui autorizou ainda construção de uma ponte sobre o Rio das Almas.

Além disso, o governador assinou ordem de serviço para a pavimentação dos acessos a Jequié, pela BR-330, para a requalificação do campo de futebol do bairro Joaquim Romão, para a construção do Sistema Integrado de Abastecimento de Água das localidades de Santa Clara e Santa Rita, para obra de construção de praça no bairro de Amaralina e requalificação da Praça Ruy Barbosa.

Na ocasião, o governador também vistoriou obras do Governo do Estado na cidade, como a construção da ponte de ligação do bairro Mandacaru ao Centro e a requalificação urbana da Avenida Tote Lomanto.

