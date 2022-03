Hospital Regional da Transamazônica recruta profissionais de diversas áreas

O Hospital Regional da Transamazônica está recrutando profissionais de diversas áreas – assistencial, administrativa e de apoio. As chances são para a cidade de Altamira, localizada no sudoeste paraense, e destinadas a pessoas com ou sem experiência.

Há vagas para os cargos de assistente social, aprendiz administrativo, auxiliar de higiene e limpeza, camareira, copeiro hospitalar, enfermeiro, recepcionista e técnico de enfermagem. Os requisitos variam de acordo com a função desejada, sendo que para as vagas de assistente social é exigido registro no conselho da categoria e conhecimento em informática, enquanto que para a função de aprendiz administrativo basta ter o ensino médio completo ou estar cursando, além de conhecimento básico em informática.

Já para a vaga de recepcionista, é necessário apenas ter ensino médio completo, embora estar cursando secretariado, administração e outros cursos relacionados seja considerado um diferencial. É importante notar, ainda, que pessoas com deficiência (PcD) também poderão se candidatar a qualquer uma das vagas.

Como se candidatar

Os interessados poderão se candidatar diretamente no site da Catho, empresa responsável pelo recrutamento e seleção. Para conferir mais detalhes sobre cada uma das posições, basta clicar nos links abaixo:

Para concorrer às oportunidades, os candidatos deverão se inscrever na seleção até o próximo domingo (27), pela internet. Todas as etapas são de caráter eliminatório.

