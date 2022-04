Humorista Franklin Reis é diagnosticado com tumor e passará por cirurgia

O humorista Franklin Reis foi internado em um hospital de Salvador após sentir fortes dores. Após os fãs notarem o desaparecimento dele nas redes, o perfil ‘Fofoca Salvador’ informou nesta quinta-feira (31) que o humorista foi diagnosticado com um tumor e deve realizar uma cirurgia em breve.

O artista publicou na rede social um story internado no hospital. “Jesus está no barco comigo”, escreveu na legenda do post.

Foto: reprodução



Outros influencers desejaram melhoras a Franklin Reis, como Cristian Bell, que escreveu : ” “Pqp, melhoras irmão”” e Rafaela Moreira, que disse: “Deus tá na frente. Melhoras b”.

