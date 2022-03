IAUDIT Tecnologia abre novas vagas para diversas áreas e funções

Com objetivo de recrutar novos talentos, a IAUDIT Tecnologia anunciou a abertura de novas vagas para diversas áreas e funções. A empresa, que atua com foco em desenvolver tecnologias para as áreas de gestão de riscos, compliance e auditoria, oferece postos de trabalho em Alphaville, cidade localizada na Grande São Paulo.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de Desenvolvedor (a) DotNet Backend com RPA e WebCrawler, Desenvolvedor (a) Front End Angular, Profissional DEVOPS/DEVOPS PL/SR, Scrum Master/Project leader/Scrum Master Sr. e Assistente de Background Check.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas grande parte das vagas exige experiência anterior, conhecimento em programação e, principalmente, habilidades socioemocionais, como: boa comunicação, mentalidade positiva, organização, capacidade de trabalhar em colaboração com outras partes da empresa, entre outras.

Ainda, enquanto algumas posições são para contratação no regime CLT, outras oferecidas na área de Tecnologia são PJ.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela empresa deverão se inscrever pelo site: www.iaudit.com.br/trabalhe-conosco. No endereço é possível conferir, ainda, mais detalhes sobre os cargos, escopo de trabalho e requisitos.

Sobre a empresa

Há 20 anos no mercado, o grupo IAUDIT oferece soluções para as áreas de Gestão de riscos, Compliance e Auditoria, sendo composto por três marcas: IAUDIT Consultoria Empresarial, IAUDIT Tecnologia e IAUDIT Auditoria de Condomínios.

A empresa oferece o suporte para que as organizações atinjam a excelência empresarial, com aumento de receitas, redução de custos e minimização de seus riscos. Saiba mais em https://www.iaudit.com.br.