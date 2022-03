Idosa de 84 anos vítima de maus-tratos é resgatada em Jacarecica

Uma idosa de 84 anos – vítima de maus-tratos e negligência – foi resgatada por agentes da Secretaria de Estado de Prevenção à Violência (Seprev), na tarde desta sexta-feira, 18, em uma residência no bairro de Jacarecica. Durante a ação, que aconteceu por meio do Núcleo de Atendimento à Pessoa Idosa (NAPI) da Casa de…

Uma idosa de 84 anos – vítima de maus-tratos e negligência – foi resgatada por agentes da Secretaria de Estado de Prevenção à Violência (Seprev), na tarde desta sexta-feira, 18, em uma residência no bairro de Jacarecica.

Durante a ação, que aconteceu por meio do Núcleo de Atendimento à Pessoa Idosa (NAPI) da Casa de Direitos em parceria com o Grupo Especial de Apoio Investigativo (Geai), da Polícia Civil de Alagoas, foi constatado que a idosa vivia em situação de vulnerabilidade e negligência ocasionada pelo filho alcoólatra, que possuía a curatela da mãe.

Segundo informações da assistente administrativa do NAPI em Maceió, Karoline Moura, além da anciã, a nora e o neto da vítima também viviam em situação de vulnerabilidade e foram encaminhados pela equipe técnica ao Núcleo de Atendimento à Mulher Vítima de Violência (NAMVV), na Casa de Direitos.

“A situação já vinha sendo acompanhada pelo NAPI, que realizou intervenções buscando a melhoria na qualidade de vida da vítima. Contudo, não houve êxito, sendo necessária a retirada da idosa para a residência de outra filha e o encaminhamento da mulher e da criança para o Núcleo da Mulher, na Casa de Direitos de Maceió”, disse.

Moura explica que as propostas do NAPI incluem atuação na mediação e conciliação de conflitos, assessoria jurídica voltada para os direitos da pessoa idosa, intermediação e encaminhamento aos órgãos jurídicos, articulação junto aos órgãos assistenciais de proteção ao idoso, atendimento psicossocial, entre outros.

“Em casos de violência contra o idoso, por exemplo, nós acompanhamos a ocorrência de perto, realizando visitas e ofertando gratuitamente na Casa de Direitos assistente social, psicóloga e advogada”, explicou.

O Núcleo de Atendimento à Pessoa Idosa funciona na Casa de Direitos de Maceió, localizada no mirante do Jacintinho, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados no atendimento podem entrar em contato por meio do telefone (82) 98727-7152, que também funciona como WhatsApp.