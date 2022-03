Idosa imita Vyni do BBB 22 e viraliza na web; assista

O nome de Vyni foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter esta semana. É que os telespectadores acusam o participante do BBB 22 de tentar chamar a atenção no ao vivo, “atuando” em quedas.

Uma idosa viralizou ao imitar as “trapalhadas” do cearense no reality. Nas imagens que circulam na web, a senhora aparece se batendo em portas e caindo da cadeira, tal qual o influenciador.

“E ainda assim conseguiu ser mais natural q o Vyni”, “Uma verdadeira atriz que dispensa dublês”, “Por que uma joia dessa não tá no BBB para a nossa alegria???” e “Dona Geralda atualizada” foram algumas das reações dos telespectadores.



Assista:

Meu Deus, essa senhorinha imitando o Viny do #BBB22 kkkkk pic.twitter.com/lyD8JSQNAK — a obscena senhora D(an) ????????‍♀️????️‍???????? (@danielbarbosa_) March 8, 2022

