Idoso é achado morto com as pernas amarradas em Paripueira

POAL/Arquivo

Um idoso, ainda sem identificação, foi encontrado morto e com as pernas amarradas, nesta terça-feira, 08, dentro de uma residência, situada na Rua Antônio Contes, conhecida com Rua da Câmara, na cidade de Paripueira, região norte de Alagoas.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia e enviou uma guarnição ao local. Ao chegar a residência, os policiais encontraram uma janela e a porta dos fundos abertas. Na sala, a vítima, com idade entre 60 e 70 anos, foi encontrada caída no chão, coberta de sangue.

Vizinhos informaram que o idoso morava só e alegaram que não sabem a quem atribuir o crime. Os peritos do Instituto de Criminalística foram acionados e realizaram os levantamentos a fim de coletar vestígios que levem ao autor do homicídio. Inicialmente, os peritos não conseguiram identificar a causa da morte.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Alagoas.